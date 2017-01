Blog do Ademar (Futebol Caipira)

Um informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões, classificações e opiniões sobre o futebol no Interior. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo serão priorizados. Mas também enfatizaremos as informações mais curiosas dos jogadores brasileiros no futebol nacional e internacional.